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رئيس الوزراء العراقي المكلف: حريص على التحضير لانتخابات خلال سنة

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رئيس الوزراء العراقي المكلف: حريص على التحضير لانتخابات خلال سنة
AFP Iraqi Presidency Media Office
الرئيس العراقي برهم صالح مع رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي
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أعلن رئيس الوزراء العراقي المكلف عدنان الزرفي عن حرصه على التحضير لإجراء انتخابات في البلاد في موعد أقصاه سنة واحدة.

وجاء في بيان لرئيس الوزراء المكلف، اليوم الثلاثاء: "حرصا منا على إداء المسؤولية المنوطة بنا... فإننا سنحرص ونبذل كل ما يجب بذله من أجل... التحضير لإجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة بالتعاون مع ممثلية هيئة الأمم المتحدة العاملة في العراق وخلال مدة أقصاها سنة واحدة من تشكيل الحكومة القادمة".

وأكد حرصه أيضا على "تقديم كافة متطلبات الدعم اللوجستي للمفوضية العليا للانتخابات، وبما يضمن توفير المناخات الملائمة لإجراء الانتخابات المرتقبة".

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مراسلنا: الرئيس العراقي يكلف عدنان الزرفي بتشكيل الحكومة العراقية
مراسلنا: الرئيس العراقي يكلف عدنان الزرفي بتشكيل الحكومة العراقية

وكان الرئيس العراقي برهم صالح قد كلف عدنان الزرفي اليوم الثلاثاء بتشكيل الحكومة العراقية المؤقتة.

يذكر أن الزرفي هو نائب في البرلمان العراقي عن ائتلاف النصر الذي يتزعمه رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي.

المصدر: RT

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