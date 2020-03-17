رئيس الوزراء العراقي المكلف: حريص على التحضير لانتخابات خلال سنة

أعلن رئيس الوزراء العراقي المكلف عدنان الزرفي عن حرصه على التحضير لإجراء انتخابات في البلاد في موعد أقصاه سنة واحدة.

وجاء في بيان لرئيس الوزراء المكلف، اليوم الثلاثاء: "حرصا منا على إداء المسؤولية المنوطة بنا... فإننا سنحرص ونبذل كل ما يجب بذله من أجل... التحضير لإجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة بالتعاون مع ممثلية هيئة الأمم المتحدة العاملة في العراق وخلال مدة أقصاها سنة واحدة من تشكيل الحكومة القادمة".

١- التحضير لإجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة بالتعاون مع ممثلية هيئة الأمم المتحدة العاملة في العراق وخلال مدة أقصاها سنة واحدة من تشكيل الحكومة القادمة.وتقديمُ كافة متطلباتِ الدعم اللوجستي للمفوضيةِ العليا للانتخابات، وبما يضمن توفير المناخات الملائمة لإجراء الانتخابات المرتقبة. — عدنان الزرفي Adnan Alzurfi (@adnanalzurfi) March 17, 2020

وأكد حرصه أيضا على "تقديم كافة متطلبات الدعم اللوجستي للمفوضية العليا للانتخابات، وبما يضمن توفير المناخات الملائمة لإجراء الانتخابات المرتقبة".

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وكان الرئيس العراقي برهم صالح قد كلف عدنان الزرفي اليوم الثلاثاء بتشكيل الحكومة العراقية المؤقتة.

يذكر أن الزرفي هو نائب في البرلمان العراقي عن ائتلاف النصر الذي يتزعمه رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي.

المصدر: RT