رئيس جزائري سابق يعود للظهور بعد غياب طويل (صورة)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الجزائر صورة لرئيسهم السابق، اليمين زروال، أثناء استقباله ممثلين عن "تنسيقية العسكريين محاربي العشرية" بمنزله في مدينة باتنة شمال شرق البلاد.

ونشر أحد أعضاء التنسيقية صورة في حسابه على "فيسبوك" تظهره رفقة الرئيس السابق زروال وشكره على استقباله.

ونقل العضو عن زروال قوله للعسكريين الذي شاركوا في مكافحة الجماعات المسلحة، إن "حقوقكم مشروعة، واصلوا في المطالبة بها بكل سلمية لا تنسوا وضع الجزائر فوق كل اعتبار".

وزروال هو الرئيس السادس للجزائر، وانتخب في 16 نوفمبر 1995. وفي 11 سبتمبر 1998، أعلن زروال إجراء انتخابات رئاسية مسبقة وأنهى بها عهدته بتاريخ 27 أبريل 1999.

المصدر: "فيسبوك"