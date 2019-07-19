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مصر تحذر مواطنيها من عدم الالتزام بجهة عملهم في قطر

أخبار العالم العربي

مصر تحذر مواطنيها من عدم الالتزام بجهة عملهم في قطر
Reuters Amr Abdallah Dalsh
مصر
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جددت وزارة القوى العاملة في مصر، تحذيرها للعمالة المصرية في قطر، بضرورة الالتزام بجهة عملهم الأصلية، الموجودة بياناتها على ظهر الإقامة الشخصية.

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وقالت الوزارة في بيان لها، إنه يجب على العمال المصريين في قطر الالتزام بوظائفهم الموجودة على ظهر الإقامة، أو بموجب عقد بين جهاتهم الأصلية والجهة التي يعملون لديها، أو بوجود إعارة رسمية من الجهات المختصة بالدولة، مشيرة إلى أنه سيتم على الفور ترحيل من يخالف قانون دخول وخروج الوافدين المطبق حاليا.

وقال المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي بوزارة القوى العاملة هيثم سعد الدين إنه "في حال رغب العمال المصريون في العمل لدى شركة أخرى أو صاحب عمل آخر، فيتجوجب عليهم اتباع الإجراءات القانونية الضرورية، حتى لا يقعوا تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في قانوني العمل، ودخول وخروج الوافدين".

المصدر: المصري اليوم

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