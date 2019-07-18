الدفاع الروسية تؤكد أنه لا وجود لقوات برية روسية في سوريا
Sputnik Bassel Shurtouh
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نفت وزارة الدفاع الروسية صحة الأنباء التي زعمت أن قوات خاصة روسية تشارك في المعارك في محافظة إدلب، مؤكدة أن هذه الأنباء مزيفة.
وقالت وزارة الدفاع بيان اليوم الخميس إن "الأنباء المنتشرة حول مزاعم مشاركة قوات خاصة وقوات برية روسية في المعارك بمحافظة إدلب، هي مرة أخرى أنباء مزيفة"، مؤكدة أنه لا توجد أي قوات برية روسية في سوريا.
ويأتي توضيح وزارة الدفاع ردا على المزاعم التي تحدثت عن وجود قوات روسية خاصة تشارك في القتال إلى جانب الجيش السوري في محافظة إدلب غربي سوريا.
المصدر: "إنترفاكس"
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