فضيحة فيسبوك تكشف ما يعرفه عنك عملاق المواقع الاجتماعية

أصبح المستخدمون أكثر حذرا بشأن تحميل بياناتهم على فيسبوك، بعد المخاوف المتعلقة بالمعلومات التي يجمعها الموقع الاجتماعي عن مستخدميه، بما في ذلك المكالمات الهاتفية والرسائل النصية.

وسلط مطور البرامج النيوزيلندي، ديلان ماكي، الضوء على هذه المشكلة بعد أن قام بتحميل بياناته من فيسبوك، ووجد أن الشركة سجلت بيانات النصوص والاتصالات الخاصة به. وقام ماكي بنشر هذه المعلومات على صفحته في موقع تويتر.

Downloaded my facebook data as a ZIP file



Somehow it has my entire call history with my partner's mum pic.twitter.com/CIRUguf4vD — Dylan McKay (@dylanmckaynz) March 21, 2018

وأوضح النيوزيلندي أنه أصبح فضوليا بشأن كمية المعلومات الخاصة التي كانت تخزنها المنصة الاجتماعية، بعد انتشار مزاعم بأن شركة "Cambridge Analytica" قد استخدمت بيانات 50 مليون مستخدم فيسبوك، لاستهداف الناخبين خلال الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2016.

metadata about every text message I've ever received or sent



spoiler: I don't use messenger for SMS pic.twitter.com/ehWXhpnrrV — Dylan McKay (@dylanmckaynz) March 21, 2018

وبهذا الصدد، نشر مؤسس "WikiLeaks"، جوليان أسانج، تعليمات حول كيفية الوصول إلى البيانات عبر الإنترنت، كما وصف الرئيس التنفيذي لفيسبوك، مارك زوكربيرغ، بأنه "مصاب بجنون العظمة"، وأخبر متابعيه بأنه حذف حسابه على فيسبوك.

What to see what Facebook has on you (at a minimum)?



1. Goto https://t.co/UFPfcZwJw7

2. Click "Download a copy of your Facebook data"

3. Wait for automatic email from Facebook

4. Download the ZIP file link in the email

5. Extract it and open 'html/index.htm' — Julian Assange ⌛ (@JulianAssange) March 24, 2018

وقال البعض إنهم مستاؤون من التفاصيل التي جمعها موقع فيسبوك حول حياتهم، بما في ذلك المكالمات التي تم تسجيلها مع أشخاص لا يملكون حسابا على الموقع الاجتماعي.

وفي حديث مع Ars Technica، قال فيسبوك إن جهات اتصال الهاتف يتم تحميلها على التطبيق بعد تنزيلها، كما يطلب إذن الوصول إلى هذه المعلومات. وقال متحدث باسم الشركة: "إنها ممارسة مستخدمة على نطاق واسع للبدء بتحميل جهات اتصال الهاتف".

I’ve just looked at the data files I requested from Facebook and they had every single phone number in my contacts. They had every single social event I went to, a list of all my friends (and their birthdays) and a list of every text I’ve sent. — Emma Kennedy (@EmmaKennedy) March 25, 2018

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وأشار البعض إلى أن فيسبوك يطلب الإذن بتحميل جهات الاتصال الخاصة على التطبيق، وهذا يمكن أن يفسر مستوى البيانات الموجودة في قائمة التنزيلات.

وفي أعقاب هذا الكشف الأخير، تم توجيه أصابع الاتهام إلى غوغل أيضا، خاصة فيما يتعلق بعدم محاولة إصلاح عدد من المشكلات الأمنية المعروفة في هواتف أندرويد. وفي نوفمبر الماضي، ادعى تقرير Quartz أن غوغل ما يزال يجمع بيانات الموقع المتعلقة بمستخدمي هواتف أندرويد، حتى إذا أوقفوا إعدادات خدمات الموقع، أو سحبوا بطاقة SIM.

المصدر: RT

ديمة حنا