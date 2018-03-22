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مؤسس واتس آب يدعو إلى حذف فيسبوك!

العالم الرقمي

مؤسس واتس آب يدعو إلى حذف فيسبوك!
Reuters Mike Blake
بريان أكتون
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قال أحد مؤسسي واتس آب، بريان أكتون، إن الوقت قد حان لحذف فيسبوك، وذلك عقب الفضيحة التي طالت الشركة مؤخرا.

وشارك النشطاء منشور، أكتون، الذي كتبه على حسابه في تويتر، "لقد حان الوقت لحذف فيسبوك #deletefacebook"، أكثر من 4 آلاف مرة.

وبعد أن كشفت التقارير أن شركة "Cambridge Analytica" استخدمت فيسبوك لجمع بيانات الأشخاص، تحول الانتباه إلى الطرق التي تتيح بها الشبكة الاجتماعية العالمية إمكانية جمع أكثر المعلومات الشخصية حول المستخدمين.

وقال خبراء إن فضيحة شركة "Cambridge Analytica" هي مجرد بداية للمشاكل، التي تواجهها الشبكات الاجتماعية فيما يتعلق باستخدام البيانات.

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وحصل أكتون على 6.5 مليار دولار من فيسبوك نتيجة تطوير تطبيق واتس آب، ولكنه لم يبق، بخلاف شريكه المؤسس، جان كوم، الذي ما يزال يعمل كمدير تنفيذي لواتس آب.

وليس من الواضح ما إذا كان السيد، أكتون، ينصح الناس بالتوقف عن استخدام التطبيق أيضا، والذي أصبح أكثر تكاملا مع فيسبوك. كما تعرضت الشركتان للانتقاد نتيجة تبادل البيانات بينهما.

والجدير بالذكر، أنه منذ أن ترك، بريان أكتون، شركة واتس آب، شارك في تطوير Signal، وهو تطبيق دردشة منافس يقدم ميزات كثيرة حول سرية بيانات المستخدمين.

المصدر: إنديبندنت

ديمة حنا

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