ZTE تنافس سامسونغ بهاتف مميز قابل للطي

أعلنت ZTE عن هاتفها الجديد الذي سيكون منافسا قويا لهواتف Galaxy Z Flip5 من سامسونغ.

ويتميز هاتف ZTE Libero Flip الجديد بسعره المنافس مقارنة بالهواتف الشبيهة من نفس الفئة، إذ سيطرح بسعر 420 دولارا أمريكيا تقريبا.

ويأتي الجهاز بهيكل قابل للطي من المنتصف، مقاوم للرطوبة والغبار وفق معيار IP42، كما جهّز بشاشة OLED مرنة بمقاس 6.9 بوصة بدقة +FHD، وشاشة خارجية بمقاس 1.43 بوصة، دقة عرضها (466/466) بيكسل.

ويمكن استعمال شاشته الخارجية الصغيرة (Sub Display) للرد على المكالمات والتحكم بالتطبيقات أو التقاط صور السيلفي باستخدام الكاميرا الخلفية.

أما الكاميرا الأساسية له فأتت ثنائية العدسة بدقة (50+2) ميغابيكسل، وجهّزت بمستشعر لتحديد عمق الصورة، وكاميرته الأمامية أتت بدقة 16 ميغابيكسل.

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حصل الهاتف على معالج Snapdragon 7 Gen 1، وذواكر وصول عشوائي 6 غيغابايت، وذواكر داخلية 128 غيغابايت، ونظام تشغيل Android 13 مع واجهات ZTE UI.

وزودته ZTE ببطارية بسعة 4310 ميلي أمبير، تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 33 واط، ويتوافق هذا الشاحن مع معايير +Quick Charge 4.

المصدر: gsmarena