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سامسونغ تستعد لإطلاق حاسبها المصفّح الجديد

العالم الرقمي و Social media

سامسونغ تستعد لإطلاق حاسبها المصفّح الجديد
youtube/Александр Крахмаль
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سرّبت مواقع الإنترنت بعض المعلومات التي تتعلق بحاسب Galaxy Tab Active الجديد الذي سيخصص لمحبي السفر والتجوال في الطبيعة.

وتبعا لأحدث التسريبات فإن حاسب Galaxy Tab Active 4 Pro سيحصل على هيكل متين مصنوع من المعدن والبلاستيك ومحاط بإطارات مطاطية لحمايته من الصدمات، كما سيتمتع بحماية عالية من الماء والغبار.

وسيحصل الحاسب على شاشات بمقاس 8 أو 10 بوصات، بأبعاد "16:10"، دقة عرضها (1920/1200) بيكسل، ترددها 90 هيرتزا، ومعدل سطوعها 400 شمعة/م تقريبا، وستحمى هذه الشاشات بزجاج متين مقاوم للصدمات والخدوش.

سامسونغ تستعد لإطلاق حاسبها المصفّح الجديد
ixbt.com

وسيكون بإمكان هذه الحواسب العمل مع شبكات 5G، والمعالجة البيانات بسرعة ممتازة بفضل برنامج تشغيل Android 12L، ومعالجات Snapdragon 778G، وذواكر وصول عشوائي 4 و6 غيغابايت، وذواكر داخلية 128 غيغابايت قابلة للتوسيع.

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وستجهز هذه الحواسب بتقنيات Bluetooth 5.2، وفتحة 3.5 ملم للسماعات، وفتحة USB-C للشحن، وأنظمة لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، وبطارية تكفيها لتعمل لأكثر من 8 ساعات متواصلة بالشحنة الواحدة.

المصدر: ixbit

 

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