غوغل تحظر أربعة تطبيقات "أندرويد" شائعة ينبغي حذفها الآن!

حظرت غوغل أربعة تطبيقات شهيرة من متجر "بلاي" الرسمي الخاص بها، والتي حُمّلت ببرامج ضارة خطيرة يمكنها اختلاس أموالك سرا.

وإذا كان لديك أي من هذه التطبيقات على جهازك، فتأكد من حذفها اليوم.

وتخفي هذه التطبيقات سرا برنامج "جوكر" الخطير القادر على تسجيل مستخدمي "أندرويد" للحصول على خدمات اشتراك باهظة الثمن دون علمهم.

واكتشفت تطبيقات "أندرويد" الأربعة الخطيرة، التي حظرتها غوغل الآن نهائيا، من قبل شركة الأمان Pradeo، التي كشفت عن أحدث نتائجها في منشور عبر الإنترنت.

وتشمل التطبيقات التي يحتاج مستخدمو "أندرويد" إلى تجنبها: رسائل SMS الذكية ومراقبة ضغط الدم ومترجم اللغات الصوتية والرسائل النصية القصيرة السريعة.

وطلب Pradeo من مستخدمي "أندرويد" حذف هذه التطبيقات فورا من هواتفهم أو أجهزتهم اللوحية، إذا كانوا قاموا بالفعل بتنزيلها.

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وقالت شركة أمان الأجهزة المحمولة: "حدد Pradeo للتو أربعة تطبيقات ضارة جديدة تتضمن برنامج "جوكر" الضار، وهي متاحة للتنزيل على "غوغل بلاي". وقد تم تثبيتها بشكل مشترك بواسطة أكثر من 100000 مستخدم. ويُنصح المستخدمون بحذف هذه التطبيقات على الفور من هواتفهم الذكية وأجهزتهم اللوحية لتجنب الأنشطة الاحتيالية".

وقال Pradeo إن كلا من الرسائل القصيرة الذكية وتطبيق ضغط الدم لهما ميزة خطيرة للغاية، وهي القدرة على قراءة كلمات المرور لمرة واحدة.

وتُستخدم هذه الرموز محدودة الوقت عند تشغيل المصادقة الثنائية (2FA)، والتي تهدف إلى توفير طبقة إضافية من الأمان.

وقال Pradeo إن الرسائل القصيرة الذكية تسرق هذه الرموز من خلال التقاط لقطات شاشة، بينما يصل ضغط الدم إلى محتوى الإشعارات.

ويحدث كل هذا دون علم الضحية، حيث يلاحظ المستخدمون الاحتيال بعد فوات الأوان عندما يتلقون فواتيرهم والتي يمكن أن تكون بعد أسابيع.

وإلى جانب هذه الوظيفة الخطيرة، فإن جميع التطبيقات وأبرزها Pradeo قادرة على تنزيل برامج ضارة أخرى على الجهاز.

المصدر: إكسبريس