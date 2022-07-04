تحذيرات من برمجيات خطيرة تهدد أجهزة أندرويد!

حذّر الخبراء في مايكروسوفت من انتشار برمجيات إلكترونية خبيثة تهدد أمن الأجهزة الذكية العاملة بنظام أندرويد.

وتبعا للخبراء فإن "البرمجيات الخبيثة المذكورة تؤثر على أجهزة أندرويد عند اتصالها ببعض الشبكات الخلوية، وتقوم بتحميل تعليمات برمجية خطرة في الأجهزة لتنفيذ هجوم إلكتروني".

وتنشط هذه البرمجيات تبعا للخبراء عند استخدام بروتوكولات التطبيقات اللاسلكية (WAP)، أي عند اتصال الجهاز بالشبكة الخلوية، فإذا كان الجهاز متصلا بالإنترنت عبر شبكة Wi-Fi على سبيل المثال تقوم هذه البرمجيات بقطع الاتصال وتحويله إلى نطاق (WAP).

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وعلاوة على ذلك فإن البرمجيات المذكورة تقوم تلقائيا وعبر التحميل الديناميكي بوصل الهاتف أو الجهاز الذكي بخدمات مدفوعة، وتتولى بشكل سرّي عملية إدخال بيانات الاشتراك وكلمات المرور نيابة عن المستخدم، كما تقوم أيضا بإخفاء جميع الإشعارات والرسائل التي قد يستلمها المستخدم بعد وصل جهازه بتلك الخدمات حتى لا تعرف الضحية بالأمر.

ويشير الخبراء إلى أن مثل هذا النوع من البرمجيات الخطيرة قد تتسلل إلى أجهزة أندرويد عبر التطبيقات الخارجية غير المطروحة عبر متجر Google Play، كون قوانين هذا المتجر لا تسمح للتطبيقات باستخدام وتحميل الأكواد والرموز تلقائيا دون علم المستخدم، لذا ينصح باستعمال التطبيقات الموجودة في متجر غوغل فقط والمشار إليها برمز الأمان.

المصدر: 4pda