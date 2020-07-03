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هكذا سيبدو أفضل هواتف Note من سامسونغ

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هكذا سيبدو أفضل هواتف Note من سامسونغ
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تفاجأ عشاق أجهزة سامسونغ بعد أن نشرت الشركة على موقعها الرسمي باللغة الروسية تصميم أحد هواتف Note المنتظر أن تطلقها في أغسطس القادم.

وتبعا للمعلومات التي أوردتها سامسونغ فإن التصميم الذي ظهر على الموقع هو لهاتف Galaxy Note20 Ultra الذي يتوقع أن يكون أفضل هواتف Note التي ستطلق هذا العام.

ويظهر الهاتف في الصور بهيكل برونزي اللون، وعلى واجهته الخلفية إطار يحوي كاميرا أساسية ثلاثية العدسة، مزودة بمصباح LED وربما حساس لقياس المسافات.

وتبعا للتسريبات فإن الهاتف المذكور سيحصل على شاشة OLED بمقاس 6.9 بوصة، وتردد 120 هيرتزا،  قادرة على عرض فيديوهات بدقة +QHD.

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أما المعالج في هذا الجهاز فمن المتوفع أن يأتي ثماني النوى من نوع Snapdragon 865 Plus له القدرة على التعامل مع شبكات الجيل الخامس الخلوية، وذاكرة الوصول العشوائي ستكون 12 غيغابايت، وذاكرة التخزين الداخلية 256/512 غيغابايت.

المصدر: lifehacker

 

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