هكذا سيبدو أفضل هواتف Note من سامسونغ

تفاجأ عشاق أجهزة سامسونغ بعد أن نشرت الشركة على موقعها الرسمي باللغة الروسية تصميم أحد هواتف Note المنتظر أن تطلقها في أغسطس القادم.

وتبعا للمعلومات التي أوردتها سامسونغ فإن التصميم الذي ظهر على الموقع هو لهاتف Galaxy Note20 Ultra الذي يتوقع أن يكون أفضل هواتف Note التي ستطلق هذا العام.

ويظهر الهاتف في الصور بهيكل برونزي اللون، وعلى واجهته الخلفية إطار يحوي كاميرا أساسية ثلاثية العدسة، مزودة بمصباح LED وربما حساس لقياس المسافات.

Samsung accidentally posted the image of upcoming Note20 ( Mystic Bronze) , on their russian website.

It was Live for 8 days and it’s finally gone now.#note20#Note20Ultrapic.twitter.com/Nu9GAYqSGX — Karan Rana (@Karan_Rana26) July 3, 2020

وتبعا للتسريبات فإن الهاتف المذكور سيحصل على شاشة OLED بمقاس 6.9 بوصة، وتردد 120 هيرتزا، قادرة على عرض فيديوهات بدقة +QHD.

NEW VIDEO - The Samsung Galaxy Note 20 Ultra OFFICIAL First Look and Design, with new Copper Gold Colour. Snapdragon 865, 108MP Camera, 50X Zoom & More. LEAKED ON ITS OWN SITE ACCIDENTALLY!!!



Check This Out https://t.co/YRDEAtXSHe#samsunggalaxynote20#GalaxyNote20Ultra#Note20pic.twitter.com/dCGBZvAKJ0 — M-TECH PRO (@M4TECHPRO) July 2, 2020

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أما المعالج في هذا الجهاز فمن المتوفع أن يأتي ثماني النوى من نوع Snapdragon 865 Plus له القدرة على التعامل مع شبكات الجيل الخامس الخلوية، وذاكرة الوصول العشوائي ستكون 12 غيغابايت، وذاكرة التخزين الداخلية 256/512 غيغابايت.

المصدر: lifehacker