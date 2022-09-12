"شيء ما في عينك" ربما يشير إلى حالة قد تؤدي إلى فقدان البصر

نظرا لاعتمادنا المتزايد على الشاشات الإلكترونية، فإن أعيننا تتعرض بشكل أكبر للعديد من المشكلات، التي قد تكون حميدة أحيانا أو تستحق القلق أحيانا أخرى.

ووفقا لموقع WebMD، فإن الشعور بأن "شيئا ما في عينك" قد يعني أنك تعاني من قرحة القرنية.

إقرأ المزيد

ويُعرف هذا الشعور أيضا باسم التهاب القرنية، وهو عبارة عن قرحة مفتوحة على القرنية - وهي الطبقة الشفافة فوق القزحية.

وينصح الخبراء في WebMD بالحصول على رعاية طبية في أسرع وقت ممكن إذا كنت تشك في إصابتك بقرحة القرنية، فقد تؤدي إلى فقدان البصر تماما إذا لم يقع علاجها.

ويوضح الموقع: "قرحة القرنية هي حالة طبية طارئة. ومن دون علاج، قد تنتشر إلى بقية العين، وقد يفقد المصاب بعضا من بصره أو كله في وقت قصير. ويمكن أيضا التعرض إلى ثقب في القرنية أو التندب أو إعتام عدسة العين أو الغلوكوما".

وإذا عولجت العين عادة ما تتعافى في غضون أسبوعين أو ثلاثة أسابيع.

ومع ذلك، يضيف موقع WebMD: "إذا كنت تواجه مشكلة في الرؤية بسبب ندوب من قرحة القرنية، فقد تحتاج إلى زرع القرنية".

وتشمل العلامات الأخرى لقرحة القرنية ما يلي:

- الاحمرار

- ألم حاد

إقرأ المزيد

- الدموع

- صديد أو إفرازات سميكة من العين

- رؤية ضبابية

- ألم عند النظر إلى الأضواء الساطعة

- تورم الجفون

- بقعة بيضاء مستديرة على القرنية

ويشير WebMD: "من المهم بشكل خاص مراقبة المشاكل إذا خدشت قرنيتك من قبل أو إذا كنت بالقرب من مواد كيميائية أو جزيئات صغيرة مثل الرمل أو المعدن أو الزجاج".

وعادة ما تكون القرحة أو القرنية ناتجة عن عدوى. ويمكن أن تكون هذه العدوى بكتيرية أو فيروسية، مثل فيروس الهربس البسيط (قروح البرد) أو فيروس الحماق (جدري الماء والقوباء المنطقية).

وقد يكون أيضا بسبب عدوى فطرية بعد إصابة ناتجة عن شيء طبيعي مثل الغصن، لكنها "نادرة".

وهناك العديد من العوامل التي تجعلك أكثر عرضة للإصابة بقرحة القرنية. على سبيل المثال، الأشخاص الذين يرتدون العدسات اللاصقة هم أكثر عرضة للإصابة بها ويزداد هذا الخطر عشرة أضعاف من خلال ارتداء العدسات اللاصقة طوال الليل.

وهذا لأن البكتيريا الموجودة على العدسة أو في محلول التنظيف الخاص بها يمكن أن تعلق تحت العدسة.

وأوضح موقع WedMD: "ارتداء العدسات لفترات طويلة يمكن أيضا أن يمنع وصول الأكسجين إلى القرنية، ما يزيد من فرص الإصابة بالعدوى".

إقرأ المزيد

وتشمل الحالات الأخرى التي يمكن أن تعرضك أكثر للخطر ما يلي:

- قطرات الستيرويد للعين

- الاضطرابات التي تسبب جفاف العين

- التهاب الجفن

- الرموش التي تنمو إلى الداخل

- الحالات التي تؤثر على جفنك وتمنعه ​​من الانغلاق تماما، مثل شلل الوجه النصفي

- الحروق الكيميائية أو إصابات القرنية الأخرى

ولتقليل خطر الإصابة بالقرحة، يجب عليك طلب المساعدة من أخصائي العيون أو الطبيب إذا كنت تعاني من أي مشاكل في العين - بما في ذلك الإصابات.

ويجب عليك أيضا ارتداء واق للعين عندما تكون بالقرب من جزيئات صغيرة. ويجب على الأشخاص الذين يرتدون العدسات اللاصقة "توخي الحذر" عندما يتعلق الأمر بتنظيفها وارتدائها.

ويشمل ذلك غسل اليدين وتجفيفهما دائما قبل لمسهما وإخراجهما كل ليلة.

المصدر: إكسبريس