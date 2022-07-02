عيناك تحذرك بواسطة 6 طرق من مشكلات صحية خطيرة!

تشير الكثير من الدراسات أن العين قادرة أن تكون بمثابة نافذة على صحتنا العامة، ما قد يسمح باكتشاف بعض الحالات الطارئة من الأعراض التي تُظهرها.

وقال عدد من الخبراء مؤخرا إن التغييرات المتعلقة بالعين يمكن أن تسلط الضوء على مشكلات صحية مقلقة مثل الإرهاق أو مرض السكري، وغيرهما، وهو ما يتطلب معرفة هذه الأعراض وما يختفي خلفها من أمراض.

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1. البقع البيضاء

قالت سوجاتا بول، أخصائية بصريات العدسات اللاصقة في Lenstore، إن البقع البيضاء على القرنية، وهي جزء العين الذي يسمح للضوء بالولوج إلى الداخل، يمكن أن تكون علامة تحذير.

وأوضحت: "يتعرض مرتدو العدسات اللاصقة لخطر الإصابة بعدوى العين إذا لم يتم اتباع التعليمات والرعاية المناسبتين عند وضع العدسات وإزالتها. وإذا لاحظت أي بقع بيضاء على القرنية، فقد يكون هذا مؤشرا على وجود عدوى بالقرنية أو استجابة جهازية تحتاج إلى فحص من قبل طبيب مختص".

2. تشنجات

ربما تكون قد عانيت من ارتعاش في العين إذا كنت متعبا للغاية، وقالت سوجاتا إن هناك مجموعة متنوعة من الأسباب لهذه التشنجات، مثل الإفراط في تناول الكحول أو الكافيين أو النيكوتين.

وفي حين أن معظمها غير ضار، إلا أنها يمكن أن تكون علامة تحذير مبكرة عن الإرهاق.

وربما يكون "المجهود البدني والتعب والإجهاد من العوامل الرئيسية" لظهور هذه التشنجات، و"إذا استمرت، فقد تكون طريقة جسمك لإخبارك بأخذ بعض الوقت من الراحة وإدارة عبء عملك".

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3. انتفاخ واحمرار

حذرت سوجاتا من أنه إذا استيقظت ووجدت أن عينيك تبدوان منتفختين وحمراوين، فقد يكون ذلك رد فعل تحسسي أو عدوى أو إرهاق شديد. وقد تكون طريقة عينك مفيدة لإخبارك أن جسمك بحاجة إلى مزيد من الراحة".

وأوضحت أنه في حين أن ارتعاش العين هو علامة شائعة للتعب، فإن الاحمرار يعد أيضا واحدا من علامات هذه الحالة.

4. عدم وضوح الرؤية

قد يكون عدم وضوح الرؤية علامة مبكرة على مشكلات خطيرة، مثل عدم انتظام مرض السكري أو إعتام عدسة العين.

وأوضحت سوجاتا: "ارتفاع مستوى السكر في الدم يمكن أن يؤدي إلى تلف الأوعية الدموية في شبكية العين. وتتورم الأوعية الدموية التالفة أو تنزف أو قد تتسرب السوائل. ويمكن أن يؤدي ذلك إلى عدم القدرة على الرؤية بتركيز واضح واكتشاف التفاصيل. ويمكن أن يحدث هذا في عين واحدة فقط أو في كلتا العينين. وسيلاحظ معظم الناس أن رؤيتهم تتحسن مع تنظيم مستويات السكر في الدم".

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وعندما يتعلق الأمر بإعتام عدسة العين، فإن هذا يعني انهيار البروتين الموجود داخل العدسة، والذي يتكتل معا مكونا بقعا ضبابية.

وتشرح سوجاتا أنه نظرا لأن العدسة مسؤولة عن كمية الضوء التي تدخل العين، فإن إعتام عدسة العين يمكن أن ينقص الضوء الداخل، ما قد يؤدي إلى رؤية ضبابية ويخلق ستارة رقيقة تغطي العينين.

وأشارت الخبيرة إلى أنه "يمكن أن يؤثر إعتام عدسة العين على إحدى العينين أو كلتيهما ويميل إلى الحدوث في عمر متقدم. وإذا استمر عدم وضوح الرؤية، فإن حجز فحص للعين مع أخصائي العيون سيسمح بتشخيص أي مشاكل محتملة بناء على فحص كامل للعين".

5. حلقات

نحتاج إلى إيلاء اهتمام خاص بالقرنية لأن الحلقات حولها قد تكون علامة على ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم.

ووفقا لسوجاتا: "إذا أصبح الكوليسترول لديك يمثل مشكلة، فإن عينيك تعد مؤشرا مبكرا لأن الرواسب الدهنية ستبدأ في التكوين وإنشاء حلقة حول الجزء الخارجي من القرنية. وأولئك الذين تقل أعمارهم عن 40 عاما يجب أن يراقبوا هذه العلامات بشكل إضافي، حيث يمكن أن تكون مؤشرا على مستويات عالية من الكوليسترول والتي تتطلب موعدا مع كل من طبيب العيون والطبيب العام".

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6. العوائم

عادة لا يستدعي ظهور العوائم القلق، وهي نقاط في مجال الرؤية، قد تبدو كبقع أو شرائط أو خيوط سوداء أو رمادية تجول في مجال البصر عند تحريك العين.

ولكن إذا لاحظت ومضات جنبا إلى جنب مع مجموعات كبيرة من العوائم، فقد يكون ذلك علامة على وجود مشكلة خطيرة.

وبحسب سوجاتا: "إذا كان التكرار المتواصل للعوائم مصحوبا بفقدان الرؤية المؤقت أو الأضواء الساطعة المتصورة، فقد يكون ذلك مؤشرا على انفصال الشبكية. وهي حالة طبية طارئة قد تؤدي بسرعة إلى فقدان البصر أو ضعف دائم في الرؤية إذا تركت دون علاج".

وأضاف سوجاتا: "إذا اشتبهت في أن لديك أعراض انفصال الشبكية، فاتصل بأخصائي العناية بالعيون على الفور".

المصدر: ذي صن