أعراض يجب الانتباه إليها تدل على انفصال الشبكية وفقدان البصر

غالبا ما توصف العين بأنها مؤشر رئيسي لصحة الفرد، ومع انخفاض مرونتها بسبب الشيخوخة، يصبح من الصعب عليها تشكيل نفسها بطريقة صحيحة من أجل النظر إلى الأشياء القريبة منها، مثل القراءة.

وقد تؤدي بعض الحالات الصحية المتعلقة بالعين إلى فقدان البصر في حال تركت دون علاج.

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ومن بين هذه المشكلات، نجد انفصال الشبكية، وهي حالة طارئة تبدأ فيها طبقة حرجة من الأنسجة أو الشبكية الموجودة في مؤخرة العين بالانسحاب بعيدا عن طبقة الأوعية الدموية التي تزودها بالأكسجين والمواد المغذية.

وهناك أسباب عديدة لانفصال الشبكية. ومع ذلك، فإن الأسباب الأكثر شيوعا تشمل الشيخوخة أو إصابة العين.

وكلما استمر انفصال الشبكية لفترة أطول دون علاج، زاد خطر الإصابة بفقدان دائم في الرؤية في العين المصابة.

ووفقا لمؤسسة "مايو كلينك"، تشمل أعراض انفصال الشبكية ما يلي:

- الظهور المفاجئ للعديد من العوائم، بقع صغيرة يبدو أنها تنجرف عبر مجال رؤيتك

- ومضات من الضوء في إحدى العينين أو كلتيهما (تصوير ضوئي)

- رؤية مشوشة

- انخفاض تدريجي في الرؤية المحيطية (على الجانبين)

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وهناك العديد من أسباب انفصال الشبكية، ولكن الأسباب الأكثر شيوعا تشمل الشيخوخة أو إصابة العين.

وقال المعهد الوطني للعيون: "هناك ثلاثة أنواع من انفصال الشبكية، وهي انفصال الشبكة الذاتي، وانفصال الشبكة النضحي وانفصال الشبكة الشدي".

وأوضح الموقع الصحي: "كل نوع يحدث بسبب مشكلة مختلفة تؤدي إلى ابتعاد شبكية عينك عن مؤخرة العين".

هل أنت معرض لخطر الإصابة بانفصال الشبكية؟

توجد مجموعة من العوامل المساهمة في زيادة خطر الإصابة بهذه الحالة الصحية، والتي تشمل:

- إذا تعرضت أنت أو أحد أفراد أسرتك لانفصال الشبكية من قبل

- إذا تعرضت لإصابة خطيرة بالعين

- إذا أجريت جراحة في العين، مثل جراحة علاج إعتام عدسة العين

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- الإصابة باعتلال الشبكية السكري (حالة تصيب مرضى السكري وتؤثر على الأوعية الدموية في شبكية العين)

- قصر النظر الشديد وخاصة النوع الحاد الذي يسمى قصر النظر التنكسي

- انفصال الجسم الزجاجي الخلفي (عندما ينسحب السائل الشبيه بالهلام في مركز العين بعيدا عن الشبكية)

- بعض أمراض العيون الأخرى، بما في ذلك انشقاق الشبكية (عندما تنفصل الشبكية إلى طبقتين) أو تنكس الشبكية (ترقق الشبكية).

وللحفاظ على صحة العين حتى مع زيادة وقت الشاشة، ينصح جراح العيون في مستشفى مورفيلدز للعيون، أليكس لونيدس، بمارسة قاعدة 20-20-20 من خلال النظر بعيدا عن شاشتك كل 20 دقيقة، إلى مسافة 20 قدما (6 أمتار) لمدة 20 ثانية.

كما يجب أيضا وضع شاشة الكمبيوتر أو غيرها من الشاشات الإلكترونية على بعد 50 سم إلى 65 سم من عينيك، بالإضافة إلى تحسين جودة الهواء، والحفاظ على الرطوبة.

المصدر: إكسبريس