طبيب روسي يوضح كيفية منع حدوث قفزات في مستوى ضغط الدم

أعلن الدكتور ألكسندر مياسنيكوف، أن الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع مستوى ضغط الدم، يلاحظون أحيانا أن الجهاز يبين لهم انخفاضا حادا في مستوى ضغط الدم.





ويشير مياسنيكوف في حديث تلفزيوني، إلى أن هذا يجب أن لا يحصل، ويوضح أسبابها وكيفية حلها.

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ويضيف، فمثلا مستوى ضغط الدم عند الشخص هو 180\110 ملم عمود زئبق، وفجأة يصبح 90\80. و وفقا له، يشير هذا في سن الشيخوخة، إلى أن الأدوية لا تستخدم في العلاج بصورة صحيحة.

ويقول، "قد تكون الأدوية التي يستخدمها الشخص غير كافية، حيث تحت تأثيرها ينخفض مستوى ارتفاع ضغط الدم بسرعة، وكلما انخفض أكثر، يرتفع أكثر".

ويضيف، كما يجب أخذ وضعية الجسم عند قياس مستوى ضغط الدم بالاعتبار. لأن هذا المستوى لدى كبار السن يختلف في وضعية الجلوس عن وضعية الاستلقاء.

ويقول، "عندما يكون الشخص جالسا، يتدفق الدم إلى الأطراف السفلى، ما يؤدي إلى ارتفاع مستوى ضغط الدم. وهذه سمة مميزة لكبار السن، لذلك على الطبيب المعالج أخذ هذه المسألة بالاعتبار".

ويضيف، إن تطبيع مستوى ضغط الدم هو من اختصاص الطبيب فقط، الذي يمكنه تعديل الجرعة الدوائية اللازمة. لذلك لا ينصح بتعديلها و "التلاعب بها" ذاتيا.

المصدر: فيستي. رو