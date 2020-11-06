برلماني روسي: لنحارب البدانة بواسطة ضرائب الوجبات السريعة

دعا بوريس مينديليفيتش عضو لجنة حماية الصحة بمجلس الدوما الروسي، اليوم، إلى توجيه عائدات الضرائب من مؤسسات الوجبات السريعة، لتمويل برامج الوقاية من السمنة وعلاجها.

وقال البرلماني: "أنا الآن أدرس الموضوع، وأدرس إمكانية صياغة مثل هذا القانون. يجب أن تعكس الوثيقة الجديدة، ثلاثة جوانب رئيسية: الحد من كمية السعرات الحرارية في الأطعمة، وفرض ضريبة على الوجبات السريعة، وخفض مستويات الفقر".

وشدد على أن العمل المنهجي فقط في هذا الاتجاه، سيساعد في الحفاظ على صحة المواطنين.

ونوه منديليفيتش، بأن حوالي 55٪ من الروس يعانون حاليا من زيادة الوزن، لذلك من الضروري اعتماد قانون أساسي لمكافحة السمنة.

ووفقا للبرلماني، يمكن الحصول على نتيجة جيدة كذلك من خلال، زيادة حجم المعلومات المنشورة على العبوة، عن محتوى السعرات الحرارية للمنتج المعروض.

المصدر: إزفيستيا