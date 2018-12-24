الأرق قد يكشف عن موهبة خفية يجهلها صاحبها!

تعد قلة النوم مشكلة صحية مستعصية تزداد سوءا يوما بعد يوم لدى بعض الناس، فالنوم الجيد أمر ضروري لإصلاح ونمو كل خلية من خلايا الجسم.

ولا يشكل الأرق عاملا سلبيا سيئا على الدوام، حيث توفر ليلة النوم غير الهانئة مهارة إبداعية فريدة من نوعها، وفقا لدراسة بريطانية حديثة.

ويقول خبراء النوم إن أدمغة الأشخاص الذين يعانون من الأرق، تمتلك قدرات معرفية استثنائية يمكن أن تكشف عن موهبة "غير مكتشفة".

وبهذا الصدد، طُرح مثال واحد يجسد تجربة امرأة استفادت من الأرق المزمن، وهي الكاتبة مارينا بينجامين (54 عاما)، التي قالت إن هذه المشكلة رافقتها منذ طفولتها، وتفاقم الأمر مع تقدمها في السن، حيث تراوح معدل نومها بين 4 و5 ساعات كل ليلة.

وقبل عامين، قررت مارينا استغلال أرقها وساعات الاستيقاظ الإضافية على نحو إيجابي، وبدأت بكتابة مذكراتها تحت عنوان "الأرق".

وقالت موضحة: "بدلا من محاولة النوم عبثا، قمت بتسخير الدوافع الإبداعية. إن الاستيقاظ في ساعات الليل مختلف، فهو يعطيك تركيزا مدهشا كما أن طريقة التفكير غالبا ما تكون مختلفة".

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وأفادت دراسة أجراها باحثو جامعة Canterbury عام 2006، بوجود صعوبات أكثر في النوم لدى الأطفال المبدعين، ما يشير إلى أن قلة النوم قد تؤدي إلى "حالة ذهنية تزيد من احتمال حدوث الإبداع".

ووفقا لدراسة أجريت عام 2013 في جامعة نورث كارولينا الأمريكية، يمكن أن يستغل الناس الذين يعانون من الأرق "أوقات الاستيقاظ" في محاولة إيجاد حلول محتملة مختلفة للمشكلات، أو توسيع طريقة تفكيرهم. ويؤدي هذا الأمر إلى مجموعة أوسع من الأفكار الإبداعية في أنشطة العمل والترفيه، على حد سواء.

وأظهر علماء جامعة حيفا أن طلاب الفنون الإبداعية، أبلغوا عن اضطرابات النوم وتدهور الأداء أثناء النهار، مقارنة بطلاب العلوم الاجتماعية.

ويقول العلماء في جامعة هارفارد، إن الاستيقاظ فجأة أثناء نوم حركة العين السريعة، يحسن الأداء المعرفي، خاصة في المهام الكتابية المعقدة.

وتوضح الدراسات أن عدد المرات التي نتعرض فيها لنوم حركة العين السريعة كل ليلة، يمكن أن يؤثر بشكل كبير على وظيفة التعلم والذاكرة، وكذلك الخيال.

ولا ينصح الخبراء بالحد من النوم بشكل متعمد، إلا أنهم يشجعون "بومات الليل" على قبول فكرة الاستيقاظ خلال أوقات النوم، واستغلاله بصورة إيجابية.

المصدر: ديلي ميل