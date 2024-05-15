العثور في نصب لينين على الكبسولة الزمنية الضائعة

أعلن ديمتري ليوبتشينوف عمدة منطقة خولمسكي في مقاطعة سخالين، أنه عثر أثناء عمليات ترميم نصب لفلاديمير لينين على كبسولة زمنية تعود إلى عام 1970.

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ويذكر أن هذه الكبسولة تركها أعضاء منظمة الكمسمول عام 1970 لأحفادهم في عام 2018. ولكن جميع محاولات العثور عليها في 2018 باءت بالفشل.

وكتب العمدة في قناته على تيليغرام: "عثر اليوم أثناء أعمال إصلاح وترميم نصب فلاديمير لينين على كبسولة زمنية تحتوي على رسالة من أعضاء منظمة الكمسمول في مصنع إصلاح وصيانة السفن عام 1970 موجهة إلى أحفادهم عام 2018".

وأضاف: "فقط بفضل أعمال الإصلاح والترميم، تم العثور على الرسالة للأحفاد بعد 54 عاما"، ووعد بالكشف عن محتوياتها لاحقا.

المصدر: نوفوستي