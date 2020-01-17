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العثور على خطاب جندي ألماني لزوجته يعود للحرب العالمية الثانية

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العثور على خطاب جندي ألماني لزوجته يعود للحرب العالمية الثانية
Russian Ministry of Defence Archive
مجموعة من الأسرى الألمان أثناء الحرب العالمية الثانية
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تم العثور على رسالة من جندي ألماني في قرية إيماوس بمقاطعة مدينة تفير الروسية يعود تاريخها إلى سبتمبر 1943.

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ووفقا لمجلة "تفير لايف"، فقد وجدت في سقف أحد المنازل القديمة رسالة من جندي ألماني، قال المتخصص في شؤون محاكاة التاريخ، والمؤرخ سيرغي باور، إنها رسالة شخصية موجهة إلى زوجة الجندي.

يقول الجندي في تلك الرسالة إن الأمر "يزداد سوءا، ونتحرك من رعب إلى رعب أكبر. اليوم ظهرا تلقيت تقريرا عن الهجوم. لا توجد تفاصيل. علمت فقط عن عدد السيارات والوقت".

ووفقا للنص، لم يشك الجيش الألماني في انتصاره على الجيش الأحمر السوفيتي. حيث يكتب الجندي: "بالتأكيد لسنا بعيدين عن النصر النهائي".

وأثناء الحرب العالمية الثانية، شهدت قرية إيماوس في مقاطعة تفير إحدى أشرس المعارك من أجل تحرير مدينة كالينين (تفير الحالية).

المصدر: نوفوستي

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