منع لاعبات الشطرنج المتحولات جنسيا من المشاركة في بطولات السيدات!

أعلن الاتحاد الدولي للشطرنج (FIDE) أنه لن يُسمح للنساء المتحولات جنسيا، أي الذكور الذين تحولوا إلى إناث، بالمنافسة في مباريات السيدات حتى إشعار آخر.

وفي تحديث حديث لكتيب FIDE، أوضحت المنظمة أنها تتلقى المزيد والمزيد من طلبات الاعتراف من الأفراد الذين تم تحديدهم على أنهم متحولون. وردا على ذلك، قالت FIDE إنها اختارت أن تعترف فقط في دليلها بالهوية الجنسية للفرد "بما يتوافق مع الهوية التي يحتفظون بها في حياتهم خارج عالم الشطرنج، والتي تم تأكيدها من قبل السلطات الوطنية بناء على عملية تغيير قانونية ورسمية مناسبة".

ولاحظت FIDE أن مصطلح "التحوّل الجنسي" ينطبق فقط على أولئك الذين خضعوا لعملية التحوّل رسميا بموجب "القواعد القانونية الوطنية" وليس على الأشخاص ثنائيي الجنس أو المخنثين أو متعددي الجنس، بالإضافة إلى المتشبهين بالنساء والمخنثين.

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ووفقا للوائح الجديدة، يجب على اللاعبين الذين يرغبون في تعرف FIFE على جنسهم الجديد، تقديم دليل على أنهم خضعوا للتحوّل الجنسي بالفعل ويجب مراجعة مطالباتهم من قبل مسؤول التصنيف الوطني. وبعد تأكيد جنسهم الجديد وإدخاله في قاعدة بيانات FIDE، سيواجه اللاعب عددا من القيود.

وقالت المنظمة إن أولئك الذين يتحوّلون من ذكر إلى أنثى سيتم منعهم من المشاركة في أحداث FIDE الرسمية المخصصة للنساء حتى إشعار آخر، مضيفة أن هناك حاجة إلى مزيد من "التحليل" بشأن هذه القضية، وأن مجلس FIDE سيتخذ قرارا نهائيا "في أقرب وقت ممكن، ولكن ليس أكثر من فترة عامين".

ومع ذلك، تنص الإرشادات على أنه "لا توجد قيود للعب في القسم المفتوح لشخص غيّر جنسه".

وصرحت FIDE أيضا أنها تحتفظ بالحق في "إبلاغ المنظمين والأطراف الأخرى ذات الصلة" بشأن تغيير جنس اللاعب من أجل منع اللاعبين من "عمليات التسجيل غير المشروعة المحتملة في البطولات".

المصدر: RT