أحمد أبو هشيمة يصدر بيانا بعد ضجة وبلبلة بشأن قرار مصري التحفظ على أموال رجل أعمال بنفس كنيته

نفى مصطفى الجمل، وهو الصحفي والمستشار الإعلامي للنائب أحمد أبوهشيمة، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، علاقة الأخير بالمدعو عبد الله محمد سعد أبو هشيمة، المحكوم عليه قضائيا.

وجاءت تصريحات المستشار الإعلامي تفنيدا لما أشيع عن رجل الأعمال أبوهشيمة بالمدعو عبد الله محمد سعد أبو هشيمة، الصادر بحقه قرار التحفظ على الأموال ووقف نشاط شركاته.

وأكد الجمل أن رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة ليس له أي علاقة بالمدعو سالف الذكر ولا تربطه به أي صلة قرابة من قريب أو بعيد.

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هذا وشهد مجلس الشيوخ، في أكتوبر 2021 برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، إجراء انتخابات اللجان النوعية البالغ عددها 14 لجنة برلمانية.

وأسفرت انتخابات لجنة الشباب والرياضة عن فوز النائب أحمد أبو هشيمة نائب رئيس "حزب الشعب الجمهوري" برئاسة اللجنة.

وتولى النائب أحمد أبوهشيمة في دور الانعقاد الأول منصب وكيل لجنة التجارة والصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

المصدر: القاهرة 24 + اليوم السابع