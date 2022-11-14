الكشف عن سر القهوة السعودية

كشفت هيئة الغذاء والدواء السعودية عن أهم العناصر الغذائية الموجودة في القهوة السعودية، خاصة أن طرق تحضيرها ومكوناتها الإضافية تختلف من منطقة إلى أخرى.

وقالت الهيئة في تغريدة عبر صفحتها في موقع "تويتر"، إن القهوة السعودية عنوان للأصالة ورمز للضيافة، ومن أهم الإضافات لها الهيل، والقرنفل، والزعفران، والزنجبيل. وتحتوي ملعقة شاي، أي ما يعادل 5 غرامات، وعدد من العناصر الغذائية.

في إضافات القهوة السعودية مكونات مختلفة، هي عنصر ثقافي أساسي؛ نتعرف على عناصره الغذائية في #اليوم_العالمي_للقهوة. #الغذاء_والدواءpic.twitter.com/SNYG7qBscc — هيئة الغذاء والدواء (@Saudi_FDA) October 1, 2022

ونصحت هيئة الغذاء والدواء السعودية بألا يتجاوز استهلاك الكافيين للبالغ مقدار 400 ملليغرام يوميا، مشيرة إلى أن فنجان واحد من القهوة السعودية (بسعة 50 مل) يحتوي على 26 ملليغراما من الكافيين.

من جهته، أوضح مجلس الصحة الخليجي عبر حسابه في "انستغرام" أن هناك 6 فوائد أساسية للقهوة السوداء، التي لا تتجاوز 4 أكواب في اليوم، ويمكن أن تساعد في تحسين صحتك، تعرّف إليها فيما يلي:

1/ محاربة الاكتئاب وزيادة الشعور بالسعادة

2/ إفادة القلب والأوعية الدموية وتقوية الذاكرة

3/ غنية بمضادات الأكسدة والعناصر الغذائية المفيدة، مثل المغنيسيوم، والبوتاسيوم، وبعض الفيتامينات

4/ تقليل خطر الإصابة بالزهايمر والنوع الثاني من السكري

5/ تقليل خطر الإصابة ببعض أنواع السرطانات

المصدر: RT