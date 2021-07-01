بالفيديو.. محمد رمضان يسير في شوارع دبي بصحبة فهد

نشر الفنان المصري، محمد رمضان، فيديو له وهو يسير في شوارع دبي بصحبة فهد، بعد أن نشر في وقت سابق فيديو له مع نمر أبيض اللون في شوارع إمارة دبي.

وقام رمضان، بنشر فيديو عبر حسابه الرسمي على "إنستغرام"، ظهر فيه يسير برفقة الفهد، بعد أيام من قيامه بجولة مع نمر.

وظهر محمد رمضان، يوم السبت الماضي، في مقطع فيديو في مدينة دبي الإماراتية، وهو يسير ممسكا بسلسلة معدنية ربط بها نمرا أبيض اللون. ونشر الفيديو عبر حسابه على "إنستغرام"، وظهر فيه عاري الصدر وهو يتجول مع النمر، كما أرفق مقطع الفيديو بجزء من أغنيته "نمبر وان".

المصدر: RT