نجمة مغربية تثير جدلا بدعوتها لمتابعيها إلى "الانحراف"! (صور)

وجهت الفنانة المغربية، سناء عكرود، نصيحة لمتابعيها على موقع "انستغرام"، تدعوهم من خلالها إلى "الانحراف".

وجاء في تدوينة لعكرود:"فلننحرف قليلا، الانحراف جميل.. لا تفوا بوعودكم، لا تلقوا التحية ولا تعتذروا، ناموا لساعة متأخرة و كلوا ما طاب لكم من الأكل، حلو، مالح، مسوس، كلشي".

وأضافت: "أحبوا من تريدون والقوا الآنفة والكرامة والحياء في اقرب قمامة صافي؟ ديروا لي بغيتو اش غيوقع كاع ..واه ياك..لباس انحرفوا انحرفوا. ماشتوني ما شتكم".

وأثار المنشور جدلا كبيرا، وانقسمت الآراء بين موافق لها وبين غاضب من مثل تلك التصريحات التي اعتبروها مستفزة ولا يجوز أن تصدر عن فنان، الأمر الذي اضطر الفنانة المغربية لمحو المنشور.

المصدر: RT