 
مباشر

روسيا.. إسقاط حكم بالسجن عن زوجة قتلت زوجها المخمور بسكينه

متفرقات

روسيا.. إسقاط حكم بالسجن عن زوجة قتلت زوجها المخمور بسكينه
Sputnik
مدينة ساراتوف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/oqk5

أسقطت محكمة ساراتوف الروسية حكما بالسجن 7.5 سنوات بتهمة القتل العمد المرفق بمسببات عن زوجة قتلت زوجها دفاعا عن النفس بسكينه.

وفي 8 يونيو، حكمت محكمة منطقة نوفوزنسكي في المقاطعة على أسليما سليموفا بالسجن 7.5 سنوات بتهمة القتل العمد.

ووجدت محكمة الاستئناف، أن الزوج اعتدى على زوجته وهددها بسكين وخلال ذلك دافعت ساليموفا عن نفسها ضد الزوج المخمور الذي كان يلوح بسكين ويوجه تهديدات لها، وانتزعت السكين من يده وطعنته مرتين ليتوفى إثر ذلك.

وحسب التحقيق، فإن زوج ساليموفا كان مصابا بالسرطان، ولم يتلق العلاج ودخن كثيرا وشرب الخمر، وفي يوم الحادث عاد إلى المنزل ثملا مرة أخرى، وتصرف بعدوانية قبل الحادث.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا