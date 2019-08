رصد "وجه غريب مرعب" في القارة القطبية "قد يكشف عن حضارة خفية"

View this post on Instagram

Grey alien face captured in Google Earth map in Antarctica. Go and search it for yourself. Shoutout to Thirdphaseofthemoon 👉 https://youtu.be/BVjH1onTFO4 Follow me👉 @ufo_scandinavia 🤘 . #ufo #alien #ovni #love #planet #earth #phenomenon #strangerthings #news #insta #instagram #ufosighting #antarctica