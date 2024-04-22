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سعي أوروبي للسيطرة على الأصول الروسية

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بحث وزراء الخارجية والدفاع لدول الاتحاد الأوروبي خلال الاجتماع في لوكسمبورغ، مسائل الاستيلاء على الأصول الروسية المجمدة، وتزويد أوكرانيا بدفاعات جوية جديدة.

وأكد مفوض السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، أن الوزراء لم يتخذوا قرارات محددة بشأن نقل منظومات للدفاع الجوي إلى أوكرانيا، مشيرا إلى أن عددا من الدول أعرب عن استعداده لتزويد كييف بأنظمة الدفاع الجوي والذخيرة الخاصة بها في المستقبل القريب.. من جانبه أكد وزير الخارجية الهنغاري /بيتير سيارتو/ أن جميع دول الاتحاد تقر بتدهور الوضع على الجبهة بالنسبة لأوكرانيا، محذرا من أن إمدادات إضافية محتملة من الأسلحة الأوروبية لأوكرانيا، قد تؤدي لتصعيد النزاع واندلاع حرب عالمية جديدة.

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