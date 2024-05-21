الزيارة السابعة.. وزيرة الخارجية الألمانية تصل إلى كييف وتحمل أخبارا لزيلينسكي

وصلت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بربوك إلى كييف في زيارة مفاجئة، بحسب ما أعلنت وكالة "DPA" الألمانية.

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وقالت بربوك عند وصولها إلى كييف: "أوكرانيا بحاجة ماسة إلى زيادة قدرات الدفاع الجوي لحماية سمائها".

ووفقا لها، تم جمع مليار دولار إضافية كجزء من المبادرة الألمانية التي تهدف إلى تعزيز الدفاع الجوي الأوكراني، وأضافت: "نحن نعمل كل يوم لزيادة المبلغ".

وأشارت الوكالة إلى أن بربوك كانت تخطط لزيارة خاركوف، لكن تم لاحقا إلغاء الزيارة من برنامجها.

وأشارت الوكالة إلى أن زيارة بربوك الحالية إلى كييف تعد السابعة منذ فبراير 2022.

المصدر: DPA