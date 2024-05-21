"بلومبرغ": ألمانيا ستدعم الخطة الأمريكية لاستخدام الفوائد من الأصول الروسية

نقلت وكالة بلومبرغ عن مصادر، أن ألمانيا مستعدة لدعم الخطة الأمريكية لاستخدام الدخل المستقبلي من الأصول الروسية المجمدة لتقديم 50 مليار دولار كمساعدة لأوكرانيا.

ووفقا لمصادر الوكالة، تم استقبال الاقتراح الأمريكي الأخير بشكل أكثر إيجابية في العواصم الأوروبية، بما في ذلك برلين، لأنه ينطوي على استخدام الفائدة المكتسبة على الأصول دون سحب المبلغ الأصلي.

ومن المتوقع أن يصبح الاقتراح الأمريكي، الاقتراح الرئيسي في اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة السبع (G7)، الذي سيعقد في الفترة من 23 إلى 25 مايو في إيطاليا.

وذكرت المصادر للوكالة، أن الجانب الألماني لا يتوقع التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن هذه القضية حتى يونيو، وتنفيذ الاقتراح حتى العام المقبل.

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وتشير الوكالة، إلى أن موافقة برلين يمكن أن تكون خطوة حاسمة من شأنها أن تجعل واشنطن وحلفاءها أقرب إلى تقديم حزمة مساعدات كبيرة جديدة لنظام كييف.

وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة فايننشال تايمز نقلا عن مصادر أن الولايات المتحدة تقنع مجموعة الدول السبع بتزويد أوكرانيا بقرض يتم ضمانه بالأرباح من الأصول الروسية.

وبحسب محاوري الصحيفة، عارضت ألمانيا وإيطاليا وفرنسا واليابان الاقتراح، لكن موقفهم بدأ يتغير تحت ضغط واشنطن التي تريد الموافقة على هذه الخطة في قمة مجموعة السبع في يونيو المقبل وتضمين بند بشأن استخدام الدخل من الأصول الروسية في بيان مشترك عقب الاجتماع.

بعد بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، جمد الاتحاد الأوروبي ودول مجموعة السبع ما يقرب من نصف احتياطيات النقد الأجنبي الروسية البالغة نحو 300 مليار يورو. ويوجد نحو 200 مليار يورو في الاتحاد الأوروبي، معظمها في حسابات يوروكلير البلجيكية، وهي واحدة من أكبر أنظمة التسوية والمقاصة في العالم.

المصدر: تاس