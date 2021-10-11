إعلان النتائج الأولية للانتخابات العراقية

أعلنت مفوضية الانتخابات العراقية النتائج الأولية للانتخابات التشريعية في جميع المحافظات، وقالت إنها ستتلقى الطعون ابتداء مـن اليوم ولثلاثة أيام.

فيما أعلن التيار الصدري تقدمه بنتائج الانتخابات وفوزه بـثلاثة وسبعين مقعدا في البرلمان. فيما حصلت كتلة تقدم، بزعامة محمد الحلبوسي، على ثمانية وثلاثين مقعدا، وفي المرتبة الثالثة حلت كتلة دولة القانون بسبعة وثلاثين مقعدا.