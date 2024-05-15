بينهم عصابة من النساء.. عمليات بغداد تعتقل 13 شخصا بتهمة الاتجار بالبشر

أعلنت قيادة عمليات بغداد القبض على 13 متهما، بينهم عصابة "نساء" للاتجار بالبشر، وضبط عدد من الأسلحة والأعتدة ومواد أخرى ممنوعة.

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وذكرت القيادة في بيان لها على "فيسبوك" اليوم الأربعاء، أن العملية الأمنية تمت بالتعاون بين القطاعات الأمنية في وزارتي الدفاع والداخلية العراقية والقطعات الملحقة بها، و بإسناد استخباري.

وأضاف البيان: "تمكنت القوات خلال الـ24 ساعة الماضية، من القبض على 13 متهما وفق مواد قانونية مختلفة، بينهم عصابة تتكون من امرأتين وفق المادة 5 من قانون الاتجار بالبشر، تم اعتقالهما داخل شقة في حي الإعلام بجانب الكرخ، وآخرين بالجرائم (المنظمة والجنائية، المخدرات، السرقة، وحيازة الاسلحة الغير مرخصة، ومخالفين لشروط الإقامة والجنسية)".

وتابع: "بالإضافة إلى ضبط أسلحة وأعتدة ومواد أخرى ممنوعة، وذلك في مناطق مختلفة من العاصمة بغداد".

المصدر: RT