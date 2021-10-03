الجزائر: استدعاء السفير رد على تصريح ماكرون

وكانت الرئاسة الجزائرية قد استدعت السفير لدى باريس على خلفية تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون التي وصفَتها بغيرِ المسؤولة، وأعربت عن رفضها للتدخل في شؤونها الداخلية.

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