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الجزائر: استدعاء السفير رد على تصريح ماكرون

أخبار العالم العربي

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وكانت الرئاسة الجزائرية قد استدعت السفير لدى باريس على خلفية تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون التي وصفَتها بغيرِ المسؤولة، وأعربت عن رفضها للتدخل في شؤونها الداخلية.

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