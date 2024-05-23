"سوناطراك" الجزائرية و"إكسون موبيل" الأمريكية توقعان اتفاق تعاون

أعلنت شركة النفط والغاز الجزائرية "سوناطراك" توقيع اتفاق تعاون مع الشركة النفطية الأمريكية "إكسون موبيل" بهدف دراسة فرص تطوير الموارد من المحروقات في حوضين بالجنوب الغربي للجزائر.

وذكرت الشركة الجزائرية في بيان لها: "ستسمح هذه الاتفاقية للشركاء بدراسة الفرص المتاحة بهدف تطوير الموارد من المحروقات في كل من حوض أهنات وحوض قورارة".

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ونقل البيان عن المدير التنفيذي لـ"سوناطراك" رشيد حشيشي قوله: "نحن سعداء بتحقيق هذه الخطوة في مجال التعاون مع إكسون موبيل..هذه الاتفاقية من شأنها أن تفتح آفاقا جديدة لتطوير القطاع المنجمي الجزائري، فضلا عن أنها تشهد على الإرادة المشتركة للشركتين بغية الوصول إلى إقامة استغلال مسؤول ومستدام للموارد الطبيعية لبلادنا".

كما ذكر البيان أن نائب المدير التنفيذي لـ"إكسون موبيل" جون أرديل اعتبر "هذه الاتفاقية خطوة أولى مهمة في إنشاء شراكة من شأنها أن تساعد على تحرير القدرات التطويرية للموارد الجزائرية"، وقال إن "التاريخ الطويل للجزائر في مجال تطوير المحروقات، إلى جانب القدرات الرائدة لشركة إكسون موبيل وخبرتها المعترف بها، هي عوامل ستضعنا في مسار النجاح".

وفي يونيو 2023، تحدثت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية عن "مباحثات متقدمة" بين "سوناطراك" من جهة والعملاقين الأميركيين "إكسون موبيل" و"شيفرون" من أجل استغلال احتياطيات البلاد الهائلة من الغاز.

وأوردت الصحيفة تفاصيل عن محادثات تتعلق باستغلال الغاز التقليدي والغاز الصخري، وهو غاز طبيعي موجود في الصخور الطينية ويثير استغلاله عن طريق التكسير الهيدروليكي جدلا بسبب تأثيره على البيئة.

وأكد بيان "سوناطراك" الخميس أن الاتفاق ينص على "التركيز على التميز العملياتي، والابتكار التكنولوجي، واحترام البيئة، وأفضل الممارسات في مجال الاستدامة".

المصدر: أ ف ب