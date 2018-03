تونس تدشن مشروعا ثقافيا ضخما

#HaythemHadhiri inaugurates the opening ceremony of the Culture City in Tunis in the presence of His Excellency the President of the Republic, Baiji Kaid Al-Sibsi هيثم الحذيري يحيي حفل إفتتاح مدينة الثقافة بتونس بحضور فخامة رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي @haythemhadhiri inaugure la cérémonie d'ouverture de la Cité culturelle à Tunis en présence de Son Excellence le Président de la République #Baijikaidalsibsi #هيثم_الحذيري #نجوم_العرب #عرب_حول_العالم #فنون #تونس #arabicstar #ceremony #art #tunisie #tunisian_artist #tunisianstar #thêatre #theater #music #musically #اوبيرا #مدينة_الثقافة ##citedelaculture ##ثقافة #باريتون #voice

