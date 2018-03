الكثير من الوسامة في جريمة قتل!

أعلنت شركة سوني بيكتشرز Sony Pictures للإنتاج السينمائي عن اسم الفيلم الجديد للمخرج السينمائي كوينتن تارانتينو: "ذات مرة في هوليوود" Once Upon a Time in Hollywood.

وسوف يقوم ببطولة الفيلم كل من النجمين ليوناردو دي كابريو وبراد بيت، وتدور أحداث الفيلم في مدينة لوس أنجلوس عام 1969، أثناء انتشار الظاهرة الاجتماعية المعروفة باسم "الهيبي". الشخصيتان الرئيسيتان في الفيلم هما ريك دالتون (ليوناردو دي كابريو)، وهو نجم سابق لمسلسلات الويستيرن، وبديله وتلميذه كليف بوث (براد بيت)، وهما يصارعان من أجل البقاء في هوليوود التي لم يعودا يعرفانها في ظل انتشار الهيبي، لكن ريك يعيش إلى جانب جارة هي الممثلة الشهيرة .. شارون تيت، حيث تدور أحداث الفيلم حول جريمة قتل.

ومن المتوقع أن يبدأ عرض الفيلم، في 9 أغسطس 2019، ومن بين التسريبات المتداولة حول الفيلم، أن دي كابريو كان على وشك أن يقطع مسار المفاوضات مع شركة الإنتاج في يناير، إلا أنه وافق في النهاية.

Reuters Robert Pratta

"لقد عملت على سيناريو الفيلم 5 سنوات، وقد عشت في مقاطعة لوس أنجلوس معظم حياتي، بما في ذلك عام 1969، وكلي حماس لكي أحكي حكاية إل إيه (لوس أنجلوس) التي لم تعد موجودة، وسعادتي غامرة للعمل مع ديكابريو وبيت اللذين يجسدان ريك وكليف" كوينتن تارانتينو

وقد عمل تارانتينو مع بيت في عام 2009 بفيلم "أوغاد مجهولون" Inglorious Bastards الذي حقق أكثر من 321 مليون دولار في شبابيك التذاكر حول العالم، وترشح لـ 8 جوائز أوسكار، وحصل عنه كريستوف والتز على أوسكار أفضل ممثل مساعد.

أما دي كابريو فقد عمل مع تارانتينو في فيلمه "جانغو الحرّ" Django Unchained، وقد ترشح هذا الفيلم لـ 5 جوائز أوسكار وحصل على جائزتين هما أفضل سيناريو لتارانتينو وأفضل ممثل مساعد لوالتز أيضا.

المصدر: هوليوود ريبورتر

محمد صالح