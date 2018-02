العد التنازلي لأوسكار 2018

بدأ أعضاء الأكاديمية الأمريكية للعلوم والصور المتحركة التصويت اليوم لتحديد الفائزين بجوائز الأوسكار، التي سيعلن عنها في لوس أنجلوس يوم الخميس 4 آذار/مارس.

ويصوّت أعضاء الأكاديمية عبر شبكة الإنترنت أو بتعبئة بطاقات الاقتراع الورقية (هذه المرة الأخيرة التي سيتم فيها التصويت على بيانات ورقية ومنذ العام القادم سيصبح التصويت عبر الإنترنت فقط)، ويتم التصويت على الأفلام المرشحة لـجوائز الأوسكار في جميع الفئات حتى يوم الـ 27 من شهر آذار/مارس الجاري.

وتتنافس هذا العام 9 أفلام لنيل الجائزة الرئيسية في الأوسكار وهي (أخرج) " Get Out " و(الخنفساء المنقطة) " Lady Bird " و(خيط السراب) " Phantom Thread " و(شكل الماء) " The Shape of Water " و(ثلاث لافتات على حدود إيبينغ ميسوري) " Three Billboards Outside Ebbing, Missouri " و(نادني باسمك) " Call Me By Your Name " و(دنكرك) " Dunkirk " و(ذي بوست) " The Post " و(أحلك الساعات) " Darkest Hour ".

كما يصوت أعضاء الأكاديمية على الأفلام المرشحة لنيل جائزة أفضل فيلم أجنبي وهي، الفيلم الروسي "Loveless" (غياب الحب) للمخرج أندريه زفياغينتسيف، و"A Fantastic Woman" (امرأة رائعة) من تشيلي للمخرج سيباستيان ليليو، و"On Body and Soul" (حول الجسد والروح) من المجر، للمخرج إيلديكو إيندي، و"The Square" (المربع) السويدي للمخرج روبن إستلوند والفيلم اللبناني "القضية رقم 23" للمخرج زياد دويري.

وسيشهد هذا العام الحفل اليوبيلي 90 لجوائز الأوسكار لأفضل الأفلام المعروضة عام 2017، الذي سيقام على مسرح دولبي في هوليود في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية. وتم تأخير حفل الأوسكار هذا العام (المقرر في نهاية شهر شباط/فبراير)، لتضارب وقته مع الألعاب الأولمبية الشتوي التي تقام في كوريا الجنوبية.

المصدر: نوفستي

خالد ظليطو