"بافتا" تتوج فيلم (ثلاث لوحات إعلانية) بخمس جوائز

حصل فيلم (ثلاث لافتات إعلانية عند حدود إبينغ في ولاية ميسوري) على الجائزة الكبرى للأكاديمية البريطانية لفنون السينما والتلفزيون "بافتا" لعام 2018.

وتوج الفيلم البريطاني بجائزة أفضل فيلم لعام 2018 و4 جوائز أخرى، في حفل توزيع جوائز "بافتا" الذي أقيم يوم الأحد 18 فبراير/شباط الجاري، في قاعة رويال ألبرت هول وسط العاصمة لندن.

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ويسلط الفيلم الضوء على حياة الأمريكية ميلدريد هايز، التي تحاول الحصول على إعادة فتح تحقيق في قضية اغتصاب وقتل ابنتها، عبر شراء ثلاث لوحات إعلانية طرقية.

وحصل الفيلم أيضا على جائزة أفضل فيلم بريطاني، وأفضل سيناريو أصلي، كتبه مخرجه مارت ماكدوناه. كما نالت بطلة الفيلم فرانسيس ماكدورماند جائزة أفضل ممثلة، ونال الممثل سام روكويل جائزة أفضل ممثل مساعد عن دوره في الفيلم نفسه.

المصدر: نوفوستي

خالد ظليطو