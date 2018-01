فيلم لبناني وآخر روسي ينافسان على جوائز الأوسكار

أعلنت أكاديمية الفنون وعلوم الصور المتحركة الأمريكية قائمة المرشحين لجوائز الأوسكار لعام 2018، والتي تشهد منافسة شديدة.

ومن أبرز الأعمال المرشحة للفوز بالجائزة فيلم الدراما الخيالية "The Shape of Water" (شكل الماء) الذي يروي قصة امرأة تقع في حب مخلوق نهري غريب، حيث تصدر قائمة الترشيحات بحصوله على 13 صوتا، بما في ذلك فئة أفضل فيلم، والتي ضمت أفلام: "Call Me By Your Name" (نادني باسمك)، "Darkest Hour" (أحلك الساعات)، "Dunkirk" (دنكرك)، "Get Out" (اخرج)، "Lady Bird" (الخنفساء المنقطة)، "Phantom Thread" (خيط السراب)، "The Post" (ذي بوست)، "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri"(ثلاث لافتات خارج إيبينج، ميسوري).

وضمت قائمة ترشيحات أفضل فيلم أجنبي، الفيلم الروسي "Loveless" (غياب الحب) للمخرج أندريه زفياغينتسيف، و "A Fantastic Woman" (امرأة رائعة) من تشيلي للمخرج سيباستيان ليليو، و"On Body and Soul" (حول الجسد والروح) من المجر، للمخرج إيلديكو إيندي، و"The Square" (المربع) السويدي للمخرج روبن إستلوند.

ورشح الفيلم اللبناني "القضية رقم 23" للمخرج زياد دويري ضمن قائمة المنافسة النهائية لجوائز الأوسكار في فئة أفضل فيلم أجنبي.

وترشّح في قائمة أفضل المخرجين، كل من كريستوفر نولان عن "Dunkirk"، وجوردان بيلي عن "Get Out"، وغيوليرمو ديل تورو عن "The Shape of Water"، وغريتا غروينغ عن "Lady Bird"، وبول توماس أندرسون عن "Phantom Thread".

كما جاء في القائمة النهائية لأفضل ممثل: دانييل دي لويس وتيموثي تشالاميت ودانييل كالوويا وغاري أولدمان ودنزيل واشنطن.

أما قائمة أفضل الممثلات فضمت كلا من: سالي هاوكينز، فرانسيس ماكورماند، مارغوت روبي، سيروزي رونان، ميريل ستريب.

ومن المنتظر أن يتم توزيع الجوائز على الفائزين في حفل ضخم سيشهد عودة مقدم البرامج جيمي كيمل كمضيف لحفل توزيع جوائز الأوسكار في دورته الـ 90 للعام 2018، وذلك يوم الأحد 4 مارس المقبل.

المصدر: وكالات

فادية سنداسني