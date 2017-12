فوربس: فين ديزل الأول في مبيعات شبابيك تذاكر 2017‏

وضع نجاح الجزء الثامن من سلسلة "السرعة والغضب" بطلها فين ديزل على رأس قائمة الممثلين الذين جمعت الأفلام بمشاركتهم أعلى المبيعات في شبابيك تذاكر عام 2017.

ونشرت مجلة فوربس قائمة بالممثلين الأكثر دخلا من مبيعات شبابيك تذاكر أفلام 2017، بعد قيامها بإحصاءات عالمية لعائدات الأفلام.

وقد جلبت عائدات فيلم "The Fast and the Furious" (السريع والغاضب) من بطولة الممثل فين ديزل 1.6 مليار دولار، حيث تربع الفيلم على عرش عائدات أفلام هذا العام.

وذهبت المرتبة الثانية في هذا التصنيف للممثل دوين جونسون الذي مثل في نفس الفيلم "The Fast and the Furious"، وجمعت الأفلام التي مثل فيها مبلغ 1.5 مليار دولار.

وجاءت الممثلة غال غادوت في المرتبة الثالثة، إذ أدت بطولة فيلم (المرأة المعجزة) وجمع في شباك التذاكر لهذا العام 820 مليون دولار، كما كان مجمل ما جمعته الأفلام بمشاركة هذه الممثلة 1.4 مليار دولار.

وكان من بين المراتب الـ 10 الأولى في هذا التصنيف الممثلون إيما واتسون وجوني ديب وديزي ريدي وتوم هولاند وكريس بريت وكريس هيمسوورث وجون بويغا.

يذكر أن سلسلة أفلام "The Fast and the Furious" بدأت عام 2001، ولا تزال مستمرة بصدور الفيلم الثامن منها في عام 2016، وهي أفلام "أكشن" وجريمة ومطاردات.

المصدر: نوفوستي

خالد ظليطو