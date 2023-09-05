روسيا.. شراء كتب الخيال والكتب الجامعية باللغتين الصينية والعربية سجل زيادة بلغت 84%

سجل شراء الروس هذا الصيف كتب الخيال العلمي وكتب اللغات الأجنبية بما فيها العربية والصينية زيادة بواقع أكثر من 84% مقارنة بالعام الماضي.

وكانت كتب الخيال أكثر شعبية من بين كتب الأدب حسب تقرير متجر الإنترنت الروسي Wildberry.

وجاء في التقرير: "ارتفعت هذا الصيف مبيعات قسم الكتب على Wildberry بنسبة 84٪ مقارنة بالعام الماضي، وتصدرت الطلب بين الأدبيات التعليمية الكتب باللغات الأجنبية، بما في ذلك باللغتين الصينية والعربية" وقال ناطق باسم Wildberry: "اهتمام المشترين يتزايد بكتب اللغة الصينية (بنسبة 189%)، والعربية (بنسبة 412%)، ومع اقتراب بداية العام الدراسي الجديد، بدأنا أيضا نلاحظ زيادة الاهتمام باللغتين الفارسية والكورية".

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مع ذلك ففي قطاع الأدب، تم في أغلب الأحيان شراء الأدب من النوع الخيالي (fantasy )، ونما الطلب عليه بنسبة 66٪ على أساس سنوي. ومن بين الكتب الأكثر شعبية "ستة من الغربان" و"المملكة المكسورة" بقلم لي باردوغو، و"وريثة التنين الأسود" بقلم آنا جين و"لؤلؤة التنين" بقلم مارينا رومانوفا.

وارتفعت شعبية الأدبيات المتعلقة بعلم النفس وتطوير الذات بنسبة 65%. وكانت الإصدارات الأكثر رواجا في صيف عام 2023 هي الكتب التي تساعد على تطوير مهارات الاتصال والقيادة، وعلى سبيل المثال، كتاب "كيف تتحدث إلى أي شخص" بقلم لاري كينغ، وكتاب "كيف يتم إحراز نجاح، علم النفس الخاص بالتأثير" بقلم روبرت سيالديني، وكذلك "علم نفس الأكاذيب" لـ بول إيكمان، بينما في صيف عام 2022 كانت كتب المساعدة الذاتية، مثل "قل نعم للحياة، لـ فكتور فرانكل، الأكثر مبيعا في هذا القطاع.

وعلاوة على ذلك كان الاهتمام الأسرع نموا بالكتب المستعملة (+113%) وإصدارات جامعي الكتب (+93%)، والتي غالبا ما يتم شراؤها كهدايا للأقارب والأصدقاء، بالإضافة إلى الكتب المصورة (+75%).

وعشية بداية العام الدراسي الجديد، اشترى الروس كتبا مدرسية إضافية أكثر بنسبة 148% والقواميس والمعجمات بنسبة 55%، ومجموعات من البطاقات التعليمية بنسبة 134%.

المصدر: نوفوستي