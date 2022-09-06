توم كروز يكشف عن كواليس قيامه بمشهد خطير على جناح طائرة في فيلم mission impossible الجديد

أظهر توم كروز مرة أخرى سلوكه الجريء في تصوير مشاهد أفلامه، حيث انتشر فيديو من كواليس تصوير فيلمه الجديد Mission Impossible.

وظهر كروز وهو يقف على قمة طائرة صغيرة ذات سطحين من الحرب العالمية الثانية بينما كانت تحلق فوق وادي نهر بلايد في جنوب إفريقيا.

وكان كروز قد تلقى دروسا في الطيران في المطار استعدادا لمشاهد مبهجة للجزء التالي من Mission Impossible، المقرر إطلاقه في 7 يوليو 2023.

يظهر الفيديو الطائرات ذات الألوان الزاهية وهي تحلق في السماء قبل أن تهبط في المطار.

ويمكن سماع توم كروز وهو يقول: 'مرحبا بالجميع ، أتمنى أن أكون معك، أنا آسف لكل الضوضاء الإضافية، كما تشاهدون أنا أصور أحدث جزء من المهمة المستحيلة، في الوقت الحالي، ننتهي من وادي نهر بلايد الرائع في جنوب إفريقيا المذهلة، ونصنع هذا الفيلم على الشاشة الكبيرة ليراه الجمهور في المسارح المحلية".

يأتي ذلك بعد أن اعتذر توم، الذي يلعب دور إيثان هانت في السلسلة، عن تخريب نزهة زوجين أثناء تصوير المشهد، وهما جيسون وسارة هايغارث اللذان كانا يتجولان في مكان قريب عندما رصدا مروحية طاقم الإنتاج.

وقال جيسون لـ Extra": قرب نهاية المسير، بدأنا في رؤية طائرات الهليكوبتر تقترب من واد وتنزل وهناك شخص يقف عليها من الأعلى لم نصدق ما شاهدناه".

المصدر: ديلي ميل