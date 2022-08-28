فنانة فرنسية شهيرة تحصل على جائزة الأسد الذهبي وترفض التقاعد

أوضحت الممثلة الفرنسية الشهيرة كاثرين دونوف التي ستحصل على جائزة الأسد الذهبي في مهرجان البندقية السينمائي مكافأة عن حياتها المهنية، أنها لا تفكر بالتقاعد أبدا.

وقالت دونوف في مقابلة مع American Media Variety "لست مستعدة على الإطلاق للتقييم، أركز كثيرا على الحاضر، قليلا على الماضي وكذلك على المستقبل القريب ".

واعتبرت دونوف التكريم سيف ذو حدين، وقالت:" إنه اعتراف بالعمل المنجز في أكثر من سنوات، ولكن في نفس الوقت غالبا ما يتم منحها بعد فوات الأوان، لذا من الأفضل أن يتم ذلك الآن، لن أرغب في الذهاب إلى مهرجان إذا لم أستطع النهوض وإذا لم أتمكن من صعود السلالم ". لا تزال تفكر دونوف في أفلامها المستقبلية، مع إعطاء الأولوية للسيناريوهات وقالت: "هناك الكثير من الأشخاص الذين أرغب في العمل معهم ، لكنني لا أفكر في ذلك الآن،ما يهمني هو السيناريو".

وقالت كاثرين دينوف: "هوليوود ليست ثقافتي، إنه رمز عالمي، لكن الفرنسية فوق كل شيء".وكان قد تم ترشيح دونوف لجائزة الأوسكار عن دورها في Indochine ، في عام 1992.

المصدر:premiere