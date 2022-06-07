شقيقة وزيرة مصرية تنسحب من جوائز الدولة خلال التصويت

قال مصدر بوزارة الثقافة المصرية أن شقيقة وزيرة الثقافة انسحبت من جوائز الدولة خلال انتظار بدء التصويت على الأسماء الفائزة.

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وأوضح المصدر أن الدكتورة إيمان عبدالدايم، الأستاذة بأكاديمية الفنون والتي رشحتها الأكاديمية للفوز بجائزة التفوق في الفنون، أعلنت انسحابها منعا للحرج.

وتبلغ قيمة جوائز الدولة، 500 ألف جنيه لجائزة النيل، و200 ألف جنيه لجائزة الدولة التقديرية، و100 ألف جنيه لجائزة التفوق، و،50 ألف جنيه لجائزة الدولة التشجيعية في مجالات الآداب والفنون والعلوم الاجتماعية.

المصدر: الوطن