 
مباشر

وفاة الممثلة الأمريكية ليز شيريدان.. "ألطف أم تلفزيونية"!

الثقافة والفن

وفاة الممثلة الأمريكية ليز شيريدان..
ليز شيريدان
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/stpo

توفيت الممثلة الأمريكية، ليز شيريدان، التي لعبت دور والدة جيري في مسلسل "Seinfeld سينفيلد" الشهير، عن عمر يناهز 93 عاما.

وتوفيت شيريدان أثناء نومها لأسباب طبيعية، بعد 5 أيام من عيد ميلادها في 10 أبريل، بحسب ما قالت صديقتها أماندا هندون.

وأشاد الممثل الكوميدي الأمريكي، جيري سينفيلد، الذي لعب دور البطولة إلى جانب شيريدان في السلسلة الهزلية التي تحمل اسمه، أشاد بالراحلة واعتبرها "ألطف أم تلفزيونية"، وقال إنه كان محظوظا بالتعرف على ممثلة مثل الراحلة ليز شيريدان.

وغرد سينفيلد على "تويتر"، معلقا على صورة تجمعه بها: "كانت ليز دائما أحلى وألطف أم تلفزيونية يمكن أن يرغب ابنها في الحصول عليها".

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا