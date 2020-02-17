نقابة المهن الموسيقية المصرية: "أغاني المهرجانات" ممنوعة

أصدرت نقابة المهن الموسيقية في مصر بيانا يحمل توقيع نقيبها العام، الفنان هاني شاكر، بشأن أغاني المهرجانات عقب حفل عيد الحب باستاد القاهرة.

جاء في بيان النقابة أنه في إطار الجدل المجتمعي الحاصل على الساحة المصرية ووجود شبه اتفاق بين كل طوائف المجتمع على الحالة السيئة التي باتت تهدد الفن والثقافة العامة بسبب ما يسمى أغاني المهرجانات والتي هي نوع من أنواع موسيقى وإيقاعات الزار وكلمات موحية ترسخ لعادات وإيحاءات غير أخلاقية في كثير منها وقد أفرزت هذه المهرجانات ما يسمى بمستمعي الغريزة وأصبح مؤدي المهرجان هو الأب الشرعي لهذا الانحدار الفني والأخلاقي وقد أغرت حالة التردي هذه بعض نجوم السينما في المساهمة الفعالة والقوية في هذا الإسفاف، حتى بات من الضروري إعادة النظر في كافة تصاريح الغناء.

من جانبه صرح نقيب الموسيقيين، هاني شاكر، أن قرار النقابة الصادر يوم أمس الأحد بشأن أغاني المهرجانات، ينطبق على جميع مطربي هذا اللون من الغناء. وتابع، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي، أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤوليتي" على قناة صدى البلد: "منحنا الفنانين فرصة أكثر من مرة، والقرار نهائي بعدما لم نجد استجابة، فكان يجب أن تتدخل النقابة خوفا على بلدها وعلى تاريخها الفني".

وأعلن رئيس لجنة العمل بنقابة المهن الموسيقية، منصور هندي، عن منع المطرب، عمر كمال من إحياء حفل زفاف بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، واتخذت شرطة السياحة إجراءات المنع نتيجة لقرار مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان هاني شاكر، الذي وجه الشكر لشرطة السياحة وأجهزة الدولة المعنية للتعاون مع النقابة لمنع ظاهرة أغاني المهرجانات من التفشي في المجتمع المصري، وفقا للمتحدث الإعلامي للنقابة.

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وقد وجه المطرب عمر كمان في وقت سابق رسالة للفنان هاني شاكر بعد إصراره على قرار وقف مطربي المهرجانات عن العمل والغناء في الأماكن السياحية وإقامة الحفلات قائلا: "دي أول غلطة ليا، واعتذرت عنها، تقوم تذبحني؟ ده أنا ملحن لك أغنية أبويا، أنا عندي شغلي كله خسرته بسبب القرار ده، ليه تقطع عيشي طيب؟ أنا بيتي حرفيا اتخرب".

وأضاف كمال في تصريحات لـ "اليوم السابع" المصرية: "أنا مطرب نقابي وحرام يتعمل معايا كده، إحنا اعتذرنا عن الألفاظ اللي كانت في أغنية (بنت الجيران)، وعملنا بث مباشر لفيديو مدته 14 دقيقة أنا وحسن شاكوش، شرحنا فيه كل اللي حصل في الاستاد، وعندنا استعداد نبوس دماغ أي حد بس علشان تسامحونا".

أما المطرب والشاعر والملحن، مصطفى كامل، النقيب السابق لنقابة المهن الموسيقية، فقد تساءل عن الجهة أو الشخص الذي يقف وراء دعوة الفنانين، عمر كمال وحسن شاكوش، إلى حفل عيد الحب المقام باستاد القاهرة، وقال إن الموضوع تعدى الفنان هاني شاكر وتعدى النقابة، وطالب بالعودة إلى مطرب المهرجانات، حمو بيكا، الذي اتهم أشخاص في النقابة بتلقي رشاوى للسماح له بالغناء، مشيرا إلى أن حمو بيكا "غنى أكثر من 100 حفلة، وكان بيسدد إيصالات. الناس دي فيه ناس بتشغلها"

وقد عادت أغاني المهرجانات لتشغل الرأي العام المصري عقب تخطي أغنية "بنت الجيران" لعشرات الملايين من المشاهدات على "يوتيوب"، وانتشار فيديوهات مختلفة لحسن شاكوش وحمو بيكا، وجدل دائر بين تناقضات، وخلافات، بين مطربي المهرجانات وبعضهم البعض، وبين المطربين والنقابة.

المصدر: RT