البنك المركزي: اقتصاد روسيا ينمو في الربع الأول بوتيرة أسرع من الربع الرابع من العام 2023

أشار خبراء البنك المركزي الروسي في نشرة "ما تقوله الاتجاهات"، إلى أن الاقتصاد الروسي نما بنشاط في الربع الأول من عام 2024، وربما بشكل أسرع مما كان عليه في الربع الرابع من عام 2023.

وبحسب ما يرد في العدد القادم من النشرة "في الربع الأول من عام 2024، واصل الاقتصاد الروسي نموه، ربما بوتيرة أسرع مما كان عليه في الربع الرابع من عام 2023، وفي الوقت نفسه، سوف يستمر المستوى المتزايد للطلب المحلي".

وأضاف الخبراء، أنه أصبح من الصعب على نحو متزايد أن تحافظ هذه العوامل على مزيد من النمو الاقتصادي، ولا سيما بسبب قيود الميزانية، لذلك من المرجح أن تتباطأ معدلات النمو في المستقبل إلى مستويات أكثر استدامة، بغض النظر عن السياسة النقدية المتبعة.

وفي وقت سابق، أشارت محافظة البنك المركزي الروسي إلفيرا نابيولينا إلى أن السياسة النقدية المتشددة تؤدي إلى تباطؤ التضخم في روسيا الاتحادية، لكن تأثيرها المقيد على النمو الاقتصادي ضئيل.

وفي السياق ذاته، حسّن صندوق النقد الدولي توقعاته لأداء الاقتصاد الروسي للعامين 2024 و2025 وتوقع نمو الناتج الإجمالي الروسي بنسبة 3.2% هذا العام، و1.8% العام المقبل.

كذلك توقع خبراء الصندوق أن يكون معدل التضخم السنوي في روسيا في نهاية هذا العام عند 6.9% وفي العام القادم 2025 عند 4.5% وهو رقم قريب من المستوى المستهدف من قبل البنك المركزي الروسي.

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الروسي أن الاقتصاد الروسي في العام الماضي 2023 سجل نموا أعلى من المتوسط ​​العالمي، ولفت إلى أن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد نما بنسبة 3.6% في 2023.

المصدر: RT