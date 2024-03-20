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الدولار يواصل الانخفاض أمام الجنيه في مصر

مال وأعمال

الدولار يواصل الانخفاض أمام الجنيه في مصر
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انخفض الدولار أمام الجنيه المصري في البنوك المصرية خلال التعاملات الصباحية، ففي البنك الأهلي المصري  سجل 46.99 للشراء، 47.09 جنيه للبيع، و بنك مصر 46.98 جنيه للشراء.

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وفيما يلي سعر الدولار في البنوك المصرية 

  • الأهلي المصري

46.99 جنيه للشراء.

47.09 جنيه للبيع.

  • بنك مصر

46.98 جنيه للشراء.

47.08 جنيه للبيع.

  • البنك التجاري الدولي

46.95 جنيه للشراء.

47.05 جنيه للبيع.

  • بنك الإسكندرية

46.95 جنيه للشراء.

47.05 جنيه للبيع.

  • بنك القاهرة

46.99 جنيه للشراء.

47.09 جنيه للبيع.

وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي  قررت في اجتماعها الاستثنائي يوم 6 مارس 2024، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.

المصدر: الأهرام

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