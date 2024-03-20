الدولار يواصل الانخفاض أمام الجنيه في مصر
انخفض الدولار أمام الجنيه المصري في البنوك المصرية خلال التعاملات الصباحية، ففي البنك الأهلي المصري سجل 46.99 للشراء، 47.09 جنيه للبيع، و بنك مصر 46.98 جنيه للشراء.
وفيما يلي سعر الدولار في البنوك المصرية
- الأهلي المصري
46.99 جنيه للشراء.
47.09 جنيه للبيع.
- بنك مصر
46.98 جنيه للشراء.
47.08 جنيه للبيع.
- البنك التجاري الدولي
46.95 جنيه للشراء.
47.05 جنيه للبيع.
- بنك الإسكندرية
46.95 جنيه للشراء.
47.05 جنيه للبيع.
- بنك القاهرة
46.99 جنيه للشراء.
47.09 جنيه للبيع.
وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي قررت في اجتماعها الاستثنائي يوم 6 مارس 2024، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.
المصدر: الأهرام