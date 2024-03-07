قرار ألماني جديد بشأن أصول روسنفت الروسية

أفادت وكالة الأنباء الألمانية بأأن برلين تمتنع حتى الآن عن تأميم أصول روسنفت، لكنها مددت فترة الإدارة الخارجية لهذه الأصول لستة أشهر أخرى، وهكذا منذ سبتمبر 2022.

وقالت الوكالة نقلا عن بيان صادر عن وزارة الاقتصاد: إن الحكومة الاتحادية تمتنع حتى الآن عن مصادرة أصول شركة روسنفت الحكومية الروسية في ثلاث مصافي نفط ألمانية، لكنها تواصل تمديد فترة الإدارة الخارجية لستة أشهر أخرى".

وفي سبتمبر 2022، نقلت الحكومة الألمانية شركة Rosneft Deutschland وشركة RN Refining & Marketing GmbH إلى إدارة الوكالة الفيدرالية الألمانية (الإدارة الخارجية).

وهكذا، سيطرت ألمانيا على أسهم ثلاث مصافي نفط: "PCK" في "شفيدت"، و"ميرو" في "كارلسروه"، و"بايرن أويل" في "فوغبورغ". وتحاول شركة "روسنفت" من خلال المحامين الطعن في هذا القرار.

في 14 مارس 2023 رفضت محكمة في ألمانيا دعوى قدمتها روسنفت ضد الحكومة الألمانية، التي دعمت نقل أصول للإدارة الخارجية، كما أن الاستئناف الذي قدمته روسنفت في أغسطس لم يأت بنتيجة.

بالإضافة لذلك، أرسل دفاع روسنفت في أبريل طلبا إلى وزارة الاقتصاد الألمانية للحصول على تعويض عن الخسائر الناجمة عن الإدارة الخارجية لأصول شركة روسنفت في ألمانيا، كما تم رفع دعوى قضائية ضد تمديد هذه الإدارة.

وفي ديسمبر 2023، قدمت روسنفت شكوى دستورية إلى المحكمة الإدارية الفيدرالية الألمانية ضد نقل الشركات التابعة لها إلى الإدارة الخارجية للوكالة الفيدرالية الألمانية.

المصدر: وكالات