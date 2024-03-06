"بعد تعويم الجنيه".. البورصة المصرية تحقق مكاسب ضخمة

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية في تعاملات اليوم الأربعاء، حيث صعد مؤشر البورصة الرئيسي "إيجي إكس 30" بنسبة 3.34%، وبلغ مستوى 31692.31 نقطة.

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فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 EWI" بنسبة 0.42% عند مستوى 7487.18 نقطة، بعد إعلان البنك المركزي في اجتماع استثنائي اليوم رفع أسعار الفائدة 6%.

وصعد مؤشر البورصة المصرية "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان الجديد" بنسبة 0.72% عند مستوى 10611.51 نقطة، وفق أخبار البورصة المصرية.

وبلغت قيم التداول في البورصة نحو 4.4 مليار جنيه عبر التداول على 422 مليون سهم، وجرى تنفيذ 100.123 ألف صفقة في بداية التداولات، وسجل رأس المال السوقي في بداية التداولات نحو 2.158 تريليون جنيه.

وأعلن البنك المركزي اليوم، في اجتماع استثنائي رفع أسعار الفائدة 6% على الإيداع والإقراض، مشيرًا إلى أنه يعد اتجاه للإسراع في عملية التقييد النقدي من أجل تعجيل بانخفاض التضخم وضمان انخفاض المعدلات الشهرية للتضخم.

المصدر: RT