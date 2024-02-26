الصين تؤكد التزامها بالتعهدات التي قطعتها عند انضمامها إلى منظمة التجارة العالمية

شددت بكين على التزامها بالوفاء بالتعهدات التي قطعتها على نفسها عند انضمامها إلى منظمة التجارة العالمية، وتعهدت بمواصلة رفع مستوى الانفتاح وتعزيز التنمية للاقتصاد المحلي.

وأشار وزير التجارة الصيني وانغ وين تاو، إلى أهمية الانفتاح من أجل الإصلاح والتنمية، منوها إلى التقدم الكبير الذي أحرزته بلاده في الانفتاح على العالم الخارجي وتعميق الإصلاحات المحلية.

وأعلنت الصين عن تقديم مبلغ 490 ألف دولار دعما لأقل البلدان نموا في منظمة التجارة العالمية وبرنامج الانضمام (المعروف أيضا باسم مشروع الصين).

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وجاء ذلك خلال اجتماع المائدة المستديرة الثانية عشرة للصين حول الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، الذي عقد في أبوظبي عشية انعقاد المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية.

وأكد الوزير الصيني أن مشروع الصين خلال السنوات العشر الماضية حقق نتائج مثمرة، حيث ساعدت 8 دول من أقل البلدان نموا على الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية. وشدد على أهمية التعاون الدولي لتحقيق تنمية حقيقية وجيدة للجميع.

يذكر أن مشروع الصين بدأ في يوليو 2011 في إطار مبادرة المعونة من أجل التجارة التابعة لمنظمة التجارة العالمية و يهدف إلى تمكين أقل البلدان نموا من الاندماج بشكل أفضل في الاقتصاد العالمي من خلال تعزيز مشاركتها في أنشطة منظمة التجارة العالمية ومساعدة البلدان التي لم تنضم بعد إلى المنظمة.

وانطلقت في أبوظبي اليوم فعاليات المؤتمر الوزاري الدولي لمنظمة التجارة العالمية، ويناقش المؤتمر القواعد واللوائح الناظمة لأنشطة التجارة العالمية.

المصدر: وام